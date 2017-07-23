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Konya'da Adliyeden Kaçan Hırsız, İstanbul'da Sahte Kimlikle Yakalandı
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Konya'da adliyeden kaçan hırsız, İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

KONYA'DA ADLİYEDEN KAÇAN HIRSIZ, İSTANBUL'DA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Konya'da, hırsızlıktan tutuklanan ve adliye çıkışı firar eden Özbek Can, İstanbul Esenyurt'ta sahte kimlikle yakalandı. Can'ın birden fazla suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : Konya'da Adliyeden Kaçan Hırsız, İstanbul'da Sahte Kimlikle Yakalandı(6/10)2

Konya'da hırsızlık suçundan çıktığı mahkemece tutuklanan ve adliye çıkışı firar eden 28 yaşındaki Özbek Can, İstanbul Esenyurt'ta sahte kimlikle yakalandı.

ADLİYE ÇIKIŞI POLİSİN ELİNDEN KURTULUP KAÇTI

Merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde onarım yapılan apartmanın girişine konulan yaklaşık 1000 TL değerinde doğalgaz peteği vanası, 4 su bataryası ve foseptik çukuru pompasını çalan Özbek Can, polis tarafından geçen 6 Temmuz'da yakalandı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Can, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Can, adliye binası çıkışı polisin elinden kurtularak kaçtı.

FARKLI SUÇLARDAN SABIKASI BULUNUYOR

Polis, Can'ın gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak izine rastlanılmadı. Özbek Can'ın, geçen 18 Temmuz'da İstanbul Esenyurt ilçesinde "Konut dokunulmazlığı" suçu işlediği saptandı. Bunun üzerine İstanbul polisi 20 Temmuz'da Can'ı yakaladı. Üzerinden Gökhan A. adına sahte kimlik çıkan Can, yapılan sorgulamasında gerçek kimliğinin ortaya çıkması sonucu gözaltına alındı. Can'ın hakkında evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapıldığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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