Konya'da Aile Faciası! Polis Memuru Ve Hemşire Eşi Evde Kanlar İçinde Bulundu
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KONYA'DA AİLE FACİASI! POLİS MEMURU VE HEMŞİRE EŞİ EVDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU


Konya'da Aile Faciası! Polis Memuru ve Hemşire Eşi Evde Kanlar İçinde Bulundu
Tarih : 28 Temmuz 2017, 01:30
Puan Ver : Konya'da Aile Faciası! Polis Memuru Ve Hemşire Eşi Evde Kanlar İçinde Bulundu(10/10)6

Konya'da yakınlarının ulaşamadı çift evlerinde kanlar içinde bulundu. Çiftin 2.5 yaşındaki kızları İkranur da kanlı elbiseleriyle anne ve babasının cansız bedenlerinin başında beklerken görüldü. Polis memuru Serkan Çevik'in, cinnet getirip beylik tabancasıyla eşini öldürdükten intihar ettiği tahmin ediliyor.

KIZINA DA DAMADINA DA ULAŞAMADI

Olay, Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 60211 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Cihanbeyli'de bir camide imamlık yapan Mustafa Özdemir, yıllık izin için gittikleri Eskişehir'den geçen salı günü dönen hemşire kızı Elif Çelik ile polis memuru damadı Serkan Çevik'i dün telefonla aradı, ancak ulaşamadı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇINCA KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Özdemir, bugün de bir sağlık ocağında görev yapan kızı Elif Çelik ile Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli damadı Serkan Çevik'e ulaşamayınca akşam saatlerinde evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren Özdemir, korkunç manzarayla karşılaştı.

KIZI VE DAMADI KANLAR İÇİNDEYDİ

Kızı ve damadına yatak odasında yerde kanlar içerisinde, torunu İkranur'u da anne ve babasının cesedinin yanında elbisesi kanlı olarak buldu.

Mustafa Özdemir'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Çevik çiftinin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.GENÇ KADININ VÜCUDUNDA 6 KURŞUN YARASI ÇIKTI

Yapılan incelemede, Elif Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde 6 kurşun yarası tespit edilirken, Serkan Çevik'in de başından vurulduğu belirlendi. Serkan Çevik'in beylik tabancası da cesedinin başında bulundu.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Serkan Çevik'in cinnet getirip eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duran polis ekipleri, çiftin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimaline karşın da araştırlma başlattı. Çevik çiftinin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.MİNİK KIZ DEDESİNE TESLİM EDİLDİ

Minik İkranur'un kıyafetleri değiştirildikten sonra dedesi Mustafa Özdemir'e teslim edildi. İkranur Çevik'in, dedesinin kucağında olan bitenden habersiz, kendisine verilen meşrubatı içerek yaşananları izlemesi dikkat çekti. Yaklaşık 4 yıldır Cihanbeyli'de görevli olan polis memuru Serkan Çevik'in, herhangi bir probleminin olmadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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