KONYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Konya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından, bazı kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edildi.
Şüphelileri takibe alan polis, bu sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda hakkında yakalama kararı çıkan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar