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konya'da deaş operasyonu: 9 gözaltı

KONYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Konya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 18 Ocak 2017, 11:25
Puan Ver : Konya'da Deaş Operasyonu: 9 Gözaltı(9/10)8


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından, bazı kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edildi.



Şüphelileri takibe alan polis, bu sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda hakkında yakalama kararı çıkan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.



 



kaynak:sabah








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