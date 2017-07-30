Antalya Festival Çarşısı'nda Çıkan Yangın Onlarca İş Yerini Sardı
Emniyet Müdürü, Yeditepe Huzur Operasyonunu Bizzat Denetledi
Bisiklet Tamircisi, 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Tacizden Tutuklandı
Sarayburnu Açıklarındaki Can Pazarı Kamerada! Boğulmak Üzereyken Böyle Kurtarıldı
Çinli Zannedilen Konyalı Ahmet'in Yorumu Olay Yarattı
Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı Abd'den Güç Gösterisi!
Bodrum'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sadece Ayran İçiyorum Diyen Manken Senem Kuyucuoğlu, Ayakta Durmakta Güçlük Çekti
Rtük, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak
Son Dakika! Hakkari'deki Operasyondan Acı Haber Geldi: 1 Şehit
Ganalı Futbolcu, 10 Kilo Zeytinyağına Bursa'daki Köy Takımına Transfer Oldu
100 Metreden Kayalıklara Çakılan Araç Paramparça Oldu: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kenan Doğulu, Beren Saat İle Evlilik Yıl Dönümünü Romantik Paylaşım İle Kutladı
İhanetin Böylesi! Bylock Kullandığı Tespit Edilen İki Korucu Gözaltında
Hafriyat Kamyonu İşçi Servise Çarpıp Devrildi: Yaralılar Var
Bahçesine Hint Keneviri Ekti, Domates Sanıyordum Dedi
Fenerbahçe, Aboubakar İçin 7 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı
Pınar Altuğ'dan Olay Sözler: Cinsellik Olmadan Hayat Olur Mu?
Konya'da Gasp Edilip Bıçaklanan Genç, Köfteciye Sığındı
Nükhet Duru, Selülitlerine Ve Kilosuna Aldırmadan Bikinili Görüntü Verdi

Konya'da Gasp Edilip Bıçaklanan Genç, Köfteciye Sığındı

KONYA'DA GASP EDİLİP BIÇAKLANAN GENÇ, KÖFTECİYE SIĞINDI

Konya'da 18 yaşında bir genç sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edilip bıçaklandı. Yaralı genç, sokak üzerindeki köfteciye sığınarak yardım istedi.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : Konya'da Gasp Edilip Bıçaklanan Genç, Köfteciye Sığındı(6/10)2

Konya'da 18 yaşında bir genç, sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

KÖFTECİDEN YARDIM İSTEDİ

Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Abdülmümin Sokak üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki Mehmet A. sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Yürüyerek sokak üzerinde bulunan köftecinin önüne gelen Mehmet A. iş yerinde bulunan kişilerden yardım istedi.

BİN LİRASINI ALIP BIÇAKLADILAR

Bunun üzerine iş yerinde bulunanlar polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, göğsünün alt bölgesinden bıçaklanan Mehmet A. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet A., üç şahıs tarafından bin lirası alındıktan sonra bıçaklandığını iddia etti. Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Konya  Da  Gasp  Edilip  Bıçaklanan  Genç  Köfteciye  Sığındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER