İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava
Fetö'den Aranan Hakim Mehmet Ekinci Yakalandı
'tobb Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Gerçekleştirildi
Kıvanç Tatlıtuğ Takipçisine Ateş Püskürdü
Kuzey Irak'ta Pkk'ya Ağır Darbe: 57 Terörist Öldürüldü
Trump'tan Flaş Deaş Hamlesi
Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transferi!
Pkk İçin Keşif Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Konya'da Tipi Ve Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 30 Yaralı
Tuvalet İzni Verilmeyen Öğrenciye Rekor Tazminat!
Darbecilere Sahip Çıkan Yunanistan'a Sert Yanıt
Soğuk Savaş'ı Bitiren Lider Uyardı: Dünya Savaşa Gidiyor
Bel Ve Boyun Fıtığına Neden Oluyor
Baş Ağrısı Hastasında Doğru Bilinen Yanlışlar
Altın Fiyatlarında Artış Devam Ediyor?
Kahramanmaraş Ta 60 Mahallede Su Kesintisi
Başbakan Yıldırım: Hesapları Kursaklarında Kalacak
İstanbul'da Yollar Buz Pistine Döndü
Ünlü Oyuncu Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Galatasaray Maçı Öncesi Akhisar'da 3 Eksik

konya'da tipi ve buzlanma kazalara yol açtı: 30 yaralı

KONYA'DA TİPİ VE BUZLANMA KAZALARA YOL AÇTI: 30 YARALI

KONYA'da buzlanma ve tipi nedeniyle 40'a yakın kaza meydana geldi, çoğu hafif 30 kişi yaralandı.

Tarih : 27 Ocak 2017, 16:31
Puan Ver : Konya'da Tipi Ve Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 30 Yaralı(6/10)7


KONYA'da buzlanma ve tipi nedeniyle 40'a yakın kaza meydana geldi, çoğu hafif 30 kişi yaralandı.



Konya'da gece saatlerinden başlayan buzlanma ve tipi özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Kenti Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan karayollarında gece yarısından itibaren farklı noktalarda 40'a yakın kaza meydana geldi. Bu kazalarda çoğu hafif olmak üzere 30 kişi yaralandı. Gün içinde kenti Afyonkarahisar- Ankara ve Aksaray'a bağlayan kara yolları tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapandı. Ulaşıma açılan bölümlerde ise kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmedi. Polis ve Karayolları ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Konya  Da  Tipi  Ve  Buzlanma  Kazalara  Yol  Açtı  30  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER