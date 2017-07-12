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Konya'da Villaya DEAŞ Baskını! 4 Terörist Öldürüldü

KONYA'DA VİLLAYA DEAŞ BASKINI! 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Konya'nın Merkez Meram ilçesinde bu sabaha karşı yapılan operasyonda 4 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Çatışmanın sürdüğü bölgede sokaklar trafiğe kapatılırken operasyon devam ediyor.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 08:00
Puan Ver : Konya'da Villaya Deaş Baskını! 4 Terörist Öldürüldü(9/10)5

Konya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olduğu tespit edilen villaya düzenlendiği operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı.

Olay, bugün saat 05.30 merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

VİLLADA ÇATIŞMA ÇIKTI, 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Özel Harekat polisi eşliğinde daha önceden belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi'nde örgütün hücre evi olduğu belirtilen bir villada çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatılırken, takviye birlikler gönderildi. Vatandaşlar ve basın mensupları da güvenlik önlemleri kapsamında hücre evine yaklaştırılmıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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