KONYA'DAN BÜYÜK ZAFER! KAYSERİ NAKAVT
Küme düşme korkusu yaşayan Atiker Konyaspor, evinde karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Atiker Konyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çok değerli bir galibiyet elde etti. Bu sezonun flaş ekibi Kayserspor ise, bu sezonki 7. mağlubiyetini Konya'da aldı. Kayserispor'da teknik direktör Sumudica, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.
GOLLER SAMUEL ETO'O VE JAHOVIC'TEN
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibe üç puanı getiren golleri Samuel Eto'o ve Jahovic kaydetti.
Üç maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor, puanını 24'e yükseltirken, Kayserspor 41 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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