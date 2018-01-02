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Konyalım İle Meşhur Olan İsim, Mutlu Haberi Sahnede Verdi: Hamileyim
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Konyalım ile meşhur olan isim, mutlu haberi sahnede verdi: Hamileyim

KONYALIM İLE MEŞHUR OLAN İSİM, MUTLU HABERİ SAHNEDE VERDİ: HAMİLEYİM

'Konyalım' şarkısı ile şöhreti yakalayan Nadide Sultan, yılbaşı akşamı sahne aldığı mekanda "Beni tek seyretmiyorsunuz, bunu ilk kez söylüyorum." diyerek hamile olduğunu duyurdu.

Tarih : 02 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Konyalım İle Meşhur Olan İsim, Mutlu Haberi Sahnede Verdi: Hamileyim(9/10)5

Haziran ayında çıkarttığı şarkısı 'Uçmalıyım' ile başarılı bir ivme yakalayan ve adından bir kez daha söz ettiren Nadide Sultan yeni yıla Abant'ta girdi. Hakan Yonat ile evli olan Sultan, bebek beklediğini açıkladı.

"YENİ YILA ANNE OLARAK GİRİYORUM"

Nadide Sultan, modacı Semih Doğruer'in yurt dışından getirdiği özel kumaş ve taşlarlarla tasarlattığı 5 kg ağırlığındaki elbisesini sahnede taşımakta zorlandı. İzlemeye gelenlere "Sahnede beni tek seyretmiyosunuz ilk defa burada açıklıyorum" diyerek "Yeni yıla anne olarak giriyorum hayatımda ilk defa 55 kilo oldum yakışmış mı?" diyerek yılın ilk sürprizini yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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