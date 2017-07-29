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Konyaspor, Demba Ba'nın Transferi İçin Uğraşıyor
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Konyaspor, Demba Ba'nın Transferi İçin Uğraşıyor

KONYASPOR, DEMBA BA'NIN TRANSFERİ İÇİN UĞRAŞIYOR

Konyaspor, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta forma giyen Demba Ba'nın transferini bonservissiz olarak bitirmek için çalışmalara başladı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 11:00
Puan Ver : Konyaspor, Demba Ba'nın Transferi İçin Uğraşıyor(7/10)3

Yeşil-Beyazlılar, Demba Ba ile görüşmelere başladı. Senegalli yıldız da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi macerasına yine gruplardan başlayacak olan Konyaspor, transferde bu paralelde görüşmeler yapıyor. Kaliteli ve yıldız nitelikli oyuncular almayı planlayan Anadolu Kartalı, flaş bir isim için atağa kalktı: Demba Ba. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak aldığı Senegalli futbolcu, sezon sonunda Shangai Shenhua'ya döndü. Konyaspor, Demba Ba'yı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor.

HEDEF BONSERVİSSİZ TRANSFER

Fanatik'in haberine göre; oyuncuyla temasa geçilirken, bonservis ücreti ödenmeden transferin gerçekleşmesi planlanıyor. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Demba Ba'nın takıma katılması halinde hücum bölgesinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirtirken, Yeşil-Beyazlılar maddi olarak da tüm şartları zorlayacak.

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ AMA...

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen ve kendisi için maddiyatın ön planda olmadığını belirten Demba Ba'nın önceliği Beşiktaş'a dönmek. Ancak Siyah-Beyazlılar bu konuda pek istekli değil. Konyaspor elini çabuk tutarken, 1 haftalık süreçte olumlu veya olumsuz bu transferi noktalamak istiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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