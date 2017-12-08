UEFA Avrupa Liginde temsilcimiz Atiker Konyaspor, deplasmanda Guimaraes ile 1-1 berabere kalarak grubunu 3. sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

Avrupa Liginde Atiker Konyaspor deplasmanda Portekiz temsilcisi Guimaraes ile karşılaştı.

MEHDİ BOURABIA'DAN MUAZZAM GOL

Karşılaşmanın 15. dakikasında Atiker Konyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mehdi Bourabia sağ ayağıyla mükemmel bir şut çıkardı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Atiker Konyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya ev sahibi ekip etkili başladı. Temsilcimiz kontra ataklarla etkili olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ALİ TURAN KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 77. dakikasında Ali Turan ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve durum eşitlendi: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı ve Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligine veda etti.

MARSİLYA BİR ÜST TURA ÇIKTI

Grubun diğer maçında Marsilya sahasında lider Salzburg'u konuk etti. 0-0 berabere biten karşılaşma sonucunda Fransız temsilcisi Marsilya puanını 8 yaptı ve 2. sıradaki yerini koruyarak bir üst tura çıkma hakkı kazandı.

Kaynak: haberinburada