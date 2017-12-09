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Konyaspor'da deprem! İki yönetici istifa etti

KONYASPOR'DA DEPREM! İKİ YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

Atiker Konyaspor'da kötü sonuçların ardından Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu, görevlerini bıraktıklarını açıkladılar.

Tarih : 09 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Konyaspor'da Deprem! İki Yönetici İstifa Etti(8/10)4

Süper Lig'de ateş hattında bulunan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Guimaraes ile berabere kalıp grubu 3. sırada bitiren Atiker Konyaspor'da yönetim çatırdıyor.GÖREVLERİNİ BIRAKTIKLARINI AÇIKLADILAR

Başarısız sonuçların ardından camiadan tepkiler yükselirken, yönetimden iki istifa birden geldi. Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu, görevlerini bıraktıklarını açıkladılar.KISA ZAMANDA KONGRE KARARI VERİLEBİLİR

Kulislerde konuşulan iddia, Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz'ın kısa zamanda kongre kararı vereceği yönünde.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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