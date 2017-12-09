KONYASPOR'DA DEPREM! İKİ YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ
Atiker Konyaspor'da kötü sonuçların ardından Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu, görevlerini bıraktıklarını açıkladılar.
Süper Lig'de ateş hattında bulunan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Guimaraes ile berabere kalıp grubu 3. sırada bitiren Atiker Konyaspor'da yönetim çatırdıyor.GÖREVLERİNİ BIRAKTIKLARINI AÇIKLADILAR
Başarısız sonuçların ardından camiadan tepkiler yükselirken, yönetimden iki istifa birden geldi. Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu, görevlerini bıraktıklarını açıkladılar.KISA ZAMANDA KONGRE KARARI VERİLEBİLİR
Kulislerde konuşulan iddia, Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz'ın kısa zamanda kongre kararı vereceği yönünde.
Kaynak: haberinburada
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