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Konyasporlu Taraftarlar, Yaptıkları Koreografi Çalışmasıyla Alkış Topladı

KONYASPORLU TARAFTARLAR, YAPTIKLARI KOREOGRAFİ ÇALIŞMASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Atiker Konyasporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesi yaptıkları koreografiyle büyük beğeni topladı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Konyasporlu Taraftarlar, Yaptıkları Koreografi Çalışmasıyla Alkış Topladı(10/10)6

Süper Ligde Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Ev sahibi taraftarlar, mücadele öncesinde yaptıkları koreografi çalışmasıyla gönülleri fethetti.

Kale arkası tribünlerinde Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra'nın yer aldığı koreografi açıldı.

Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı çalışmada, "Kudüs yeni Selahattinler bekler" mesajı da verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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