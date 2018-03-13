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Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
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Kopan bacağını kafasının altına koyup iki saat beklettiler

KOPAN BACAĞINI KAFASININ ALTINA KOYUP İKİ SAAT BEKLETTİLER

Hindistan'da geçirdiği trafik kazası sonrası bacağı kopan yaralı adam, acil serviste bacağı kafasının altında yastık olarak kullanılarak iki saat boyunca bekletildi. Olay, ülkede büyük tepki uyandırdı.

Tarih : 13 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler(7/10)3

Hindistan'da 28 yaşındaki Ghanshyam, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Jhansi tıp fakültesinde bir sedye üzerinde bekleyen hastanın kopmuş bacağının yastık olarak kullanılması üzerine soruşturma başlatıldı. Adamın o esnada bilincinin yerinde olup olmadığı ise bilinmiyor.

OTOBÜS DEVRİLİNCE BACAĞI KOPTU

Bir okul servisinde muavinlik yapan adam otobüsünde devrilmesi sonucu ayağını kaybetti. Otobüste bulunan yolcular ise yaralandı. Adamın yakınları, doktorların kopan bacağı yastık olarak kullandıklarını iddia etti.

İKİ BUÇUK SAAT O ŞEKİLDE YATTI

Adamın akrabalarından Janaki Prasad, "Kazayı haber aldığımızda hemen hastaneye koştuk. Ghanshyam'i kafasını, kopmuş bacağının üstünde durmuş halde bulduk. Doktorlardan müdahale etmelerini istedik ama ilgilenmediler. İki buçuk saat sonra ben çarşıya gidip bir yastık aldım."

GÖREVDEN ALINMALARI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Sağlık Bakanı Ashutosh Tandon, olay ile ilgili soruşturma açıldığını ve Dr. Mahendra Pal Singh, Dr. Alok Agarwal ve hemşireler Deepa Narang and Shashi Srivastava'nın görevden alınmaları için talimat verdiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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