KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI, ÇOK SAYIDA ASKER YARALANDI!
Iğdır'dan Erzurum'a giden cezaevi aracı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaza yaptı, 5'i asker 7 kişi yaralandı.
Iğdır'dan aldığı mahkumu Erzurum'daki hastaneye götüren cezaevi aracı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Kazada, biri rütbeli 5 asker, sürücü ve mahkum yaralandı.
KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI
Kazanın, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kayaya çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Vicdansız Anne Yeni Doğmuş Bebeğini Çıplak Halde Çöpe Attı
- İnsanlıktan Utandıran İşkence Raporu: Hamileyken Karınlarına Vurdular, Yaktılar, Demirle Dövdüler
- Bakan Çavuşoğlu: Mehmet Aydın'ın Ensesindeyiz
- Metro İstasyonunun Yürüyen Merdiveni Çökmüştü! Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Eşi Tosun'u Anlattı: Çay Bahçesinde Çalışıyor, Farmville Oynuyordu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çığ Otomobilleri Yuttu, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
- Rusya'daki Avm Yangını 37 Can Aldı! İnsanlar Kendini Pencereden Attı
- Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
- Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
- Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar