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KÖPEĞİNİ GEZDİREN KADINA CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN SAPIĞA MEYDAN DAYAĞI


Köpeğini gezdiren kadına cinsel organını gösteren sapığa meydan dayağı
Tarih : 25 Nisan 2018, 09:10
Puan Ver : Köpeğini Gezdiren Kadına Cinsel Organını Gösteren Sapığa Meydan Dayağı(6/10)2

Manisa'da bir kadına cinsel organını gösteren tacizciye meydan dayağı atıldı. Polis, tacizciyi vatandaşların elinden güçlükle kurtardı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Manisa'nın Yunusemre İlçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Parkta köpek gezdiren bir kadına yaklaşan M.A. (48) tacizci cinsel organını çıkardı. Bunun üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaşan genç kadın olayı akrabalarına anlattı. Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre; taciz mağduru kadın ile akrabaları iğrenç olayın gerçekleştiği parka gelerek M.A'yı aramaya başladı.

ÖNCE TEŞHİS SONRA DAYAK

Parkta tacizciyi teşhis eden genç kadın, M.A. isimli kişiyi akrabalarına gösterdi. Bunun üzerine parkta kalabalık bir grup M.A'yı linç edercesine darp etti. Vatandaşların habervermesi üzerine olay yerine gelen polis, feci şekilde dayak yiyen tacizciyi güçlükle kurtardı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan tacizci M.A. tedavi edilmek üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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