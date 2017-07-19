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Köpek Yavru Geyiği Boğulmaktan Kurtardı, Sahibine Bu Anları Görüntülemek Kaldı
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Köpek Yavru Geyiği Boğulmaktan Kurtardı, Sahibine Bu Anları Görüntülemek Kaldı

KÖPEK YAVRU GEYİĞİ BOĞULMAKTAN KURTARDI, SAHİBİNE BU ANLARI GÖRÜNTÜLEMEK KALDI

New York'ta golden retriever cinsi köpek, sahilde gezinirken suda bir geyiğin boğulduğunu fark etti. Suya atlayıp yavru geyiği kurtaran köpeği sahibi kameraya aldı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : Köpek Yavru Geyiği Boğulmaktan Kurtardı, Sahibine Bu Anları Görüntülemek Kaldı(10/10)6

New York'ta sahibiyle yürüyüşe çıkan bir köpek, sahilde gezinirken boğulma tehlikesi geçiren bir yavru geyik gördü. Cesur köpek suya atladı ve yavru geyiği kıyıya sürükleyerek hayatını kurtardı.

CESUR KÖPEK HİÇ DÜŞÜNMEDEN SUYA ATLADI

Long Island Boğazı'nda gerçekleşen bu cesur kurtarış, köpeğin sahibi Mark Freeley tarafından videoya alındı. Storm isimli İngiliz golden retriever cinsi köpeğiyle pazar sabahı yürüyüş yaptıkları sırada başından geçenleri muhabirlere aktaran Freeley, "Storm bir anda suya dalıp yüzmeye başladı. Boynundan yakaladığı geyik yavrusuyla sudan çıktı ve kıyıya doğru yüzdü" dedi.

KURTARDIĞI GEYİĞİ BURNUYLA İTEREK KONTROL ETTİ

Videoda kahraman köpeğin, kurtardığı yavru geyiği kıyıya sürükledikten sonra yanına yatarak burnuyla onu ittiği görülüyor. Freeley, geyiğin kurtarıldıktan kısa süre sonra kalkıp suya geri koştuğunu söyledi. Kurtarılan yavru geyik hayvan koruma barınağına gönderildi.

( Kaynak: apnews.com )

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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