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KÖPEKLE BÜYÜYEN ÇOCUK DAHA SAĞLIKLI


KÖPEKLE BÜYÜYEN ÇOCUK DAHA SAĞLIKLI
Tarih : 05 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Köpekle Büyüyen Çocuk Daha Sağlıklı(7/10)9




Köpek sahibi olmanın insan sağlığına yararını kanıtlayan bilimsel çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Finlandiya'daki Kuopio Üniversite Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ve Amerikan Pediatri Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, evinde köpek besleyen ailelerin bebek ve çocuklarının evinde hayvan bulunmayan yaşıtlarına oranla kulak enfeksiyonuna ve nezleye yakalanma riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi.


397 çocuk ve aileleriyle gerçekleştirilen araştırmada evinde kedi veya köpek besleyen ailelerin çocuklarının solunum yolu hastalıklarına yakalanma oranının yüzde 30, kulak enfeksiyonuna yakalanma oranının ise yüzde 50 azaldığı kaydedildi.


 


 


 


kaynak:sabah









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