Köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıklayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, zam oranının 2 Ocak'ta belli olacağını belirtti.

"ENFLASYON DA DİKKATE ALINACAK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Köprü ve otoyollarda ücret artacak mı?" sorusuna, "2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" diye yanıt verdi.

ŞİMDİKİ FİYATLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerine geçtiğimiz yılın başında zam yapılmış ve geçiş ücreti 7 lira olmuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti 12.20 lira iken Osmangazi Köprüsü'nden geçmek için halihazırda 65.65 lira ödemek gerekiyor.

Kaynak: haberinburada