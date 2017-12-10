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Köprü ve Otoyollarda Sıkı Denetim! Kaçak Geçiş Yapana Ağır Cezalar Geliyor

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA SIKI DENETİM! KAÇAK GEÇİŞ YAPANA AĞIR CEZALAR GELİYOR

Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yapanlara sıkı denetim ve ağır cezalar uygulanacağını belirten Ulaştırma Bakanı Arslan, "Kamyon ve otobüsler köprünün son çıkışından döndürülecek" dedi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 10:10
Puan Ver : Köprü Ve Otoyollarda Sıkı Denetim! Kaçak Geçiş Yapana Ağır Cezalar Geliyor(10/10)6

Ulaştırma Bakanlığı köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yapanlara sıkı denetim ve ağır cezalar uygulamaya hazırlanıyor. Bakanlık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun devreye alınmasıyla birlikte trafiği rahatlatmak amacıyla büyük kamyon ve otobüslere Fatih Sultan Mehmet (FSM) ile 15 Temmuz Şehitler Köprüleri'nin kullanımını yasaklamış, ancak bazı uyanık şoförler, özellikle gece yarısından sonra köprüden kaçak geçiş yapmayı sürdürmüştü. Kamyon ve otobüs sürücülerini uyaran Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Valilik ile konuştuk. Bundan sonra kaçak geçiş yapanlar köprü girişlerinden önceki son çıkış noktasından geri döndürülecekler. Böylece hem ceza yiyecek hem de geri dönerek o yolu zaten geçecekler. Bir kural konulmuşsa herkes lütfen uysun, kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.

GÜMRÜKTE KONTROL

Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçen yabancı araçlarla ilgili olarak da yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını açıklayan Arslan, "Yabancı araçlarla ilgili bir sistem kuruyoruz. Bununla hangi aracın kaçak geçtiğini göreceğiz. Gümrük Bakanlığı'na kaçak araçlarla ilgili bilgi vereceğiz. Yabancı araç eğer kaçak geçiş yaparsa gümrük kapısından bunun cezasını ödemeden çıkamayacak. Yeni yıla kalmadan bu sistemi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"AVRASYA'DAN GÜNLÜK 49 BİN ARAÇ GEÇİYOR"

Avrasya Tüneli'nin birinci yılını doldurmak üzere olduğunu belirten Bakan Arslan, "Avrasya'dan şu anda günlük ortalama araç geçişi 49 binlerde. Biz geçen yıl 20 bin ile başlamıştık ancak yılbaşına kadar ücretsiz taşıma yapmıştık. Şu anda 48 bini geçtik" dedi.

"THY ÖNCÜ OLMALI"

Yeni havalimanı için Türk Hava Yolları'nın "Önce başka havayolları taşısın" talebini değerlendiren Arslan, "Milli bayrak taşıyıcımıza nasıl biz öncelik veriyorsak 3'üncü Havalimanı'nın başarılı şekilde hizmet etmesinde de THY çalışacak" dedi.

"BANLİYÖ HATTI 2018'DE AÇILACAK"

İstanbul Halkalı-Gebze arasında yapımı devam eden banliyö hattıyla ilgili de bilgi veren Bakan Arslan, bu hattın Marmaray ile bağlantılı olduğunu ve Halkalı'dan binen birinin kesintisiz Gebze'ye kadar gideceğini vurguladı. Bakan Arslan, "Toplam 77 km olan bu hat 2018 Aralık'ta açılacak" dedi. Havalimanına ilk metro hattının da 2019'da açılacağını anlatan Bakan Arslan, "Havalimanına 5 noktadan karayolu bağlantısı yapıyoruz" diye konuştu. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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