Altın Elbiseli Adam olarak tanınan Barkın Bayoğlu ile aynı kazada yaşamını yitiren Buğra Erdem'in annesi, sosyal medya kullanıcılarından "Benim yavrum hakkında ne olur yanlış şeyler söylemesinler, bizi üzmesinler" ricasında bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 25 Temmuz'un ilk saatlerinde yaşanan kazada "Altın Elbiseli Adam" olarak tanınan Barkın Bayoğlu ile birlikte hayatını kaybeden Buğra Erdem'in cenaze namazı Bahçelievler Ulu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altınşehir Mezarlığı'na defnedildi.

"SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ŞEYLER SÖYLEMESİNLER"

Cenazeye katılan ve olay anında Buğra Erdem'in yanında olan eşi Halide Yasemin Erdem gazetecilere konuşmadı. Necla Oğuzoğlu üzüntüden evine giremediğini ve kız kardeşinde kaldığını, evinin her yerinin oğlunun hatırlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Necla Oğuzoğlu şunları anlattı: "Barkın'ın da 4 yaşında bir bebeği varmış. Barkın'ın da ailesinin başı sağ olsun. Onlara da Allah sabır versin. Benim yavrum hakkında ne olur sosyal medyada yanlış şeyler söylemesinler. Bizi üzmesinler. Çocuğumun kalbinde pil vardı. Herhalde fena mı oldu midesi mi bulandı bilmiyorum arabadan çıkmış. Çıkar çıkmaz kaza olmuş. Bacağı da kırılmış zaten. Motosiklet parçalamış çocuğu. İkisi de ölmüş. Eşiyle tartışıp tartışmadıklarını bilmiyorum."

"ÇOK ERKENDİ ÇOK"

Dayı Aslan Oğuz ise şunları konuştu: "Korkunç bir kaza. İki can kaybı oldu. Yeğenim kadar Barkın'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Benim içim Barkın için de yanıyor. Yazılan mesajlar yorumlar benim misli misli perişan etti. Maganda diyen var yeğenim için. Barkın kardeşimin de sevenleri biraz daha hassas davransınlar bizim de çocuğumuz gitti. Tanısalar oğlumuzu çok üzülürlerdi. Buğra olduğu ortamın neşe kaynağıdır. Dünyalar tatlısı bir bebişi var, o bebişe sahip çıkarak Buğra'yı yaşatacağız."

Cenaze bitiminde tabutuna dokunarak oğluyla vedalaşan anne Necla Oğuzoğlu "Gitmesen olmaz mıydı annem. Çok erkendi çok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: haberinburada