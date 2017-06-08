

Makamındayken sıkıyönetim mesaj emirlerini tam saatini hatırlamasa da 21.00 sıralarında aldığını belirten Aydoğdu, "Boğaz köprülerinin kapatılmasını televizyonlardan izledim. Saat 22.15 gibi tümen komutanım aradı ve 'sizden birileri var mı?' diye sordu. Komutana bilmediğimi söyledim" dedi.







Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Neden yalan söylediniz?" diye sanığa çıkıştı. Aydoğdu ise "Yalan söylemedim başkanım bizim araçlar değildi" diye yanıt verdi. Başkan Dik'in, "Tanklar kimindi?" sorusu karşısında cevap vermekte zorlanan sanık, "İlk anda tanklar yoktu Jandarma personeli kapatmıştı" dedi. Dik'in ısrarla "Tanklar kimin?" diye sorması üzerine sanık, "Efendim oradaki iki tankı daha sonra ben gönderdim" diye konuştu.







Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Bağlı bulunduğunuz Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın açıklamalarını görmediniz mi? Siz o saate kadar ne yapıyordunuz?" diye sordu. Sanık ise "Durum değerlendirmesi yaptım. Bazı kritik yerlerin emniyete alınması yönünde karar aldım. Bunu darbe teşebbüsü olarak düşünmedim genel bir güvenlik uygulaması olarak değerlendirdim ve kritik yerlerde araç gönderdim" diyerek, darbe gecesi İstanbul'daki Boğaz köprülerine, Atatürk Havalimanı'na, Birinci Ordu Komutanlığı'na ve diğer noktalara tank ve zırhlı araç gönderdiğini itiraf etti.







Sanık, 'İnsanları ezerek mi güvenliği sağladınız?' sorusuna ise "Biz insanları ezmek için çıkmadık. Güvenliği ve emniyeti sağlamak için personel gönderdik. Benim askerim ateş açmadı" diye karşılık verdi.







kaynak:milliyet