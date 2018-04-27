KORE'DE TARİHİ ZİRVE! FİRST LADY'LER İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ
Kore Savaşı'nın ardından ilk kez bir araya gelen Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin görüşmesinde First Lady'ler de hazır bulundu.
KUZEY KORE LİDERİ EŞİYLE BİRLİKTE ZİYARETTE BULUNDU
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında, Kore Savaşı'nın ardından tarihin en önemli gelişmesi yaşandı. Güney Kore'ye savaştan sonra ilk kez geçen Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju da bugün ziyarete katıldı.
'EN ÖNEMLİ İKİNCİ GÖRÜŞME' OLARAK NİTELENDİRİLDİ
'Savaşa resmi şekilde son verilmesi' kararının ardından bugün iki ülkenin First Lady'si de bir araya geldi. Bu görüşme uluslararası basın tarafından 'en önemli ikinci görüşme' olarak nitelendirildi.
KUZEY KORELİ FİRST LADY İLK KEZ DÜNYA BASINININ ÖNÜNE ÇIKTI
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in karısı Kim Jung-sook, Ri Sol-ju'yu karşıladı.
Hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmayan Ri Sol-ju, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki tarihi zirve vesilesiyle ilk kez dünya basınının önüne çıktı.
65 YILDIR SÜREN SAVAŞ RESMİ OLARAK SONA ERECEK
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore toprağına basan Kuzey Koreli ilk lider oldu. Tarihi günün ardından bugün yapılan ortak açıklamada "Daha fazla savaş olmayacak" ifadesi yer aldı. CNN International'da yer alan habere göre Kuzey ve Güney Kore bu yıl içinde 65 yıldır süren savaşı resmi olarak da sonlandırmak için bir barış anlaşması imzalayacak.
Kaynak: haberinburada
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