Savcı, Bylock Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Bekir İrtegün'ü Sorguluyor
Zincirlikuyu'da Feci Kaza! Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Can Verdi
Lucescu: Artık Antrenör Olmak İstemiyorum
İsmi Milli Takım'la Anılan Şenol Güneş: Teklif Gelirse Karar Fikret Orman'ındır
Abd'nin Rusya, İran Ve Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı; Türk Akımı Projesini Tehlikeye Sokabilir
Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmasında Toprağın Altından Tarih Çıktı
Konyalı Tasarımcıdan Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür Yüzüğü
Türk Hakem, Maçta Kadın Futbolcunun Hayatını Kurtardı
Didim'de Yakalanan Ypg'li Terörist, Eski İngiliz Askeriymiş
Bodrum'da Makilik Alandaki Yangın, Yerleşim Yerlerini Tehdit Etti
Bakan Soylu'dan 81 İle Talimat Gitti! Resmi Plakalı Araçlara Ceza Geliyor
Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Fıfa'ya Gitti
Adres Tarif Etmekten Bıkan Esnaf, Çareyi Gene Kendinde Buldu
Fenerbahçe Asbaşkanı: Fatih Terim'in Tazminatının Takipçisiyiz
Fikirtepe'de İşkence Evi! Ütüyle İşkence Gören İranlı Rehineler Operasyonla Kurtarıldı
Uçak Kazasından Kurtulan Futbolcu, Sahalara Döndü
Dışişleri Bakanlığı'dan Dünyayı Geren Kuzey Kore'ye Tepki: Kınıyoruz
Son Sigarasını İçtiği Parkta Tabancası İle Kafasına Sıkıp İntihar Etti
Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar
Bayrampaşa'da Tüyler Ürperten Olay! Çuvalın İçinde Erkek Cesedi Bulundu

KÖRFEZ'DE BİR HAFTADA İKİNCİ GERİLİM: ABD'DEN İRAN GEMİSİNE UYARI ATEŞİ


Körfez'de Bir Haftada İkinci Gerilim: ABD'den İran Gemisine Uyarı Ateşi
Tarih : 29 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Körfez'de Bir Haftada İkinci Gerilim: Abd'den İran Gemisine Uyarı Ateşi(9/10)5

İran, Basra Körfezi'nde Devrim Muhafızları'na bağlı bir teknesine ABD donanması tarafından ateş açıldığını duyurdu. Geçen salı günü de benzer bir olayda İran devriye botuna ABD donanması tarafından uyarı ateşi açılmıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI DUYURDU: İRAN BOTUNA ATEŞ AÇILDI

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Basra Körfezi'nin ortalarında yer alan Risalet Petrol-Doğalgaz sahası yakınlarında devriye görevi yapan İran botuna ABD uçak gemisi USS Nimitz üzerinden kalkan bir helikopter tarafından ateş açıldığı belirtildi.

"KIŞKIRTMA AMAÇLI"

Olayın, "kışkırtma" maksadıyla yapıldığı öne sürülen açıklamada, İran teknesinin açılan ateşi dikkate almayarak görevine devam ettiği, ABD uçak gemisinin beraberindeki muharebe kruvazörü ile birlikte bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

1 HAFTADA İKİNCİ KEZ OLDU

Bu hafta içinde ABD donanmasına ait savaş gemileri, kendilerine yaklaşan ve Devrim Muhafızlarına ait tekneye uyarı ateşi açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Körfez  De  Bir  Haftada  İkinci  Gerilim  Abd  Den  İran  Gemisine  Uyarı  
Ateşi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER