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Körfezde Operasyon! Denizin Ortasında Mahsur Kalan Dalgıç Helikopterle Kurtarıldı
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Körfezde Operasyon! Denizin Ortasında Mahsur Kalan Dalgıç Helikopterle Kurtarıldı

KÖRFEZDE OPERASYON! DENİZİN ORTASINDA MAHSUR KALAN DALGIÇ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Kuşadası Körfezi'nde deniz ortasında mahsur kalan dalgıç Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Ekipler helikopterden sallanan sepetle dalgıcı denizden aldı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Körfezde Operasyon! Denizin Ortasında Mahsur Kalan Dalgıç Helikopterle Kurtarıldı(8/10)4

Önceki gün Fethiye Hamam Koyu mevkiinde tekneleri batınca denizde mahsur kalan İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kurtarılması işlemini başarı ile icra eden Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuşadası Körfezi'nde mahsur kalan bir başka dalgıcı da başarılı bir operasyonla kurtardı.

SALLANAN SEPETLE DENİZDEN ALINDI

Kuşadası Körfezi'nde dalış yapmakta olan bir dalgıç, denizde aniden başlayan dalga ve oluşan akıntı sonrası açıkta kalınca imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Deniz ortasında kalan dalgıç, ekipler tarafından helikopterden sallanan sepetle denizden alındı. Filmleri aratmayacak görüntüler ise objektiflere yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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