Suudi Arabistan Yüksek Komitesi'nin, Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı onlarca askerin konuşlandığı Sokotra Adası'na ulaştığı bildirildi.

YEMEN SUUDİ ARABİSTAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek burada konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçti.

SUUDİ ARABİSTAN HEYET GÖNDERDİ

Bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyetin görevlendirildiği ifade edildi.

Görevlendirilen Suudi Arabistan Yüksek Komitesi'nin, Sokotra Adası'nın Hadibu kentine ulaştığı aktarıldı.

BAE ASKERLERİ ADAYA ÇIKARMA YAPMIŞTI

BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının hemen ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

KRİZ, YEMEN BAŞBAKANI'NIN ZİYARETİ SONRASI ÇIKMIŞTI

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci defa gelen Bin Dağr'ın bu ziyaretle meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.

Aktivistler geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.

Kaynak: haberinburada