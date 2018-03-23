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Korku filmi gibi görüntü: Toz etkisi pazar gününe kadar sürecek!

KORKU FİLMİ GİBİ GÖRÜNTÜ: TOZ ETKİSİ PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK!

Doç. Dr. Hüseyin Toros, Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemi nedeniyle Afrika'dan kalkan tozun Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Pazar gününe kadar etkisi azalarak devam edecek." dedi.

Tarih : 23 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Korku Filmi Gibi Görüntü: Toz Etkisi Pazar Gününe Kadar Sürecek!(9/10)5

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Turan, İtalya'nın güneyindeki, Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemi nedeniyle Afrika'dan kalkan tozun Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bunu da sabah arabaların üzerinde gördük. Oradan alınan tozu buraya bırakarak gidiyor. Merkezden uzaklaştıkça toz taşınımının etkisi azalacak. Pazar gününe kadar etkisi azalarak devam edecek." dedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İÇ ANADOLU ETKİLENDİ

Toros, Antalya ve Ege'den başlayan toz taşınımının Türkiye'yi geçip yukarı ülkelere yöneldiğini, İstanbul, Ankara ve daha çok İç Anadolu Bölgesi'nin bundan etkilendiğini ifade ederek, tahminlere göre sistemin yukarı ve sağa doğru devam ederek ülkeyi terk edeceğini söyledi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR ETKİSİ AZALARAK DEVAM EDECEK

Genellikle bahar aylarında toz taşınımının çok yaşandığını anlatan Toros, "Yarın ve pazar günü ülkenin güney ve doğu kısımlarında toz etkisi görünecek ama yoğunluk geçti. Pazar gününe kadar etkisi azalarak devam edecek. Yağmur varsa, yağışla beraber toz yine inebilir." dedi.

"ZARARLI ETKİSİNİ ANALİZLE BELİRLEMEK GEREKİR"

Doç. Dr. Hüseyin Toros, atmosferdeki tozun hem faydalı hem de zararlı olduğunu belirterek, atmosferde yeteri kadar su buharı olduğunda tozun yağmur yağmasını sağladığını anlattı. Atmosferdeki sanayiden gelen kimyasal kökenli tozların daha zararlı olduğunu vurgulayan Toros, "Buraya taşınan tozların içinde ise doğal mineraller, doğal madenler olabilir. Bunların analiz edilmesi gerekiyor. Tozdan daha ziyade çapı önemli. Çap 0,5 mikrondan daha küçükse solunum sistemimiz, bu tozu tutmakta yetersiz kalıyor. Bunlar vücudumuza girerek zarar verebiliyor." dedi.

KİMYASALLAR İÇERİYOR

Yeryüzünde insan sağlığı için zararlı madenlerin de olabileceğini vurgulayan Toros, "Analiz etmek gerekiyor. Ancak sanayiden kaynaklanan kesinlikle zararlı. Çünkü tamamen kimyasallar içeriyor. Yeryüzünden kalkan toz ise insan vücuduna zararlı madenler içeriyorsa sağlığa zarar verir." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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