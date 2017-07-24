KORKU OYUNU OYNARKEN KÜÇÜK KIZI ODAYA GİREN YAYINCI İZLENME REKORU KIRIYOR
Korku oyunu oynarken kızı odaya girince paniğe kapılan yayıncı, bu komik görüntülere malzeme oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
- Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
- Polis Gözetiminde Cenazeye Katıldı, İki Oğlunu Böyle Toprağa Verdi
- Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı
EKONOMİ HABERLERİ
- 17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
- Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
- Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
- Çalışanlar Dikkat! Haksız Yere Kovulursanız Bu Adımları İzleyin
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kudüs'te Sular Durulmuyor! Ölen Filistinlinin Cenazesini İsrail Polisinden Böyle Kaçırdılar
- Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
- İsrail Polisi İle Filistinliler Arasında Çıkan Çatışmada Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
- Dünyanın En Acı İddiası! Carolina Azrailine Üç Dakika Dayanabildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar