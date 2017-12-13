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Korkulan oldu, Trabzonspor'a transfer yasağı geldi

KORKULAN OLDU, TRABZONSPOR'A TRANSFER YASAĞI GELDİ

Uluslararası Basketbol Federasyonu, geçmiş borçlarını ödememesi nedeniyle Trabzonspor'a transfer yasağı getirdi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Korkulan Oldu, Trabzonspor'a Transfer Yasağı Geldi(9/10)5

Sezona çalkantılı bir şekilde giren ekonomik olarak büyük dar boğaz yaşayan Trabzonspor Basketbol'a bir kez daha transfer yasağı geldi.

Bordo mavili sezon başından bu yana süren ekonomik kriz Pınar Karşıyaka maçı öncesinde tavan yapmış, basketbolcular alacakları ödenmediği için önce antrenmana çıkmamış, ardından da İzmir deplasmanına gitmeyeceklerini açıklamışlardı.

CEZAYA ENGEL OLAMADILAR

Bu krizi acil bir ödemeyle çözen Trabzonspor Basketbol yönetimi, FIBA'dan ceza gelmesine ise engel olamadı. Bordo mavili kulüp oyuncularına olan borçlarının taksitlerini ödeyemeyince FIBA tarafından transfer yasağı cezasına çarptırıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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