Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!

korkunç! bahçeyi suladığı sırada gördü

KORKUNÇ! BAHÇEYİ SULADIĞI SIRADA GÖRDÜ

Bir merdivene çıkarak intihar eden Ahmed El A.'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemi için morga kaldırıldı

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:47
Puan Ver : Korkunç! Bahçeyi Suladığı Sırada Gördü(5/10)3


Konya'da Suriyeli 51 yaşındaki Ahmed El A., kendini ağaca asarak intihar etti.



olay, saat 07.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta sulama yapan bir işçi Ahmed El A.'yı ağaçta asılı görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası El A.'nın öldüğünü tespit etti. Bir merdivene çıkarak intihar eden Ahmed El A.'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemi için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Korkunç  Bahçeyi  Suladığı  Sırada  Gördü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER