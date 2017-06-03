Bir merdivene çıkarak intihar eden Ahmed El A.'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemi için morga kaldırıldı



Konya'da Suriyeli 51 yaşındaki Ahmed El A., kendini ağaca asarak intihar etti.







olay, saat 07.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta sulama yapan bir işçi Ahmed El A.'yı ağaçta asılı görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası El A.'nın öldüğünü tespit etti. Bir merdivene çıkarak intihar eden Ahmed El A.'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemi için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.







kaynak:habertürk