

Murat A.(26) idaresindeki 34 *** 69 plakalı otomobil, D-100 karayolu Evyaba mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra alt yola devrildi.



Kazada sürücü ile eşi Gamze A (22) olay yerinde öldü, 5 yaşındaki Zehra Ade kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.