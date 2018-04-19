Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor. Çocukların tokat yemek ve karşılığında dondurma almak için sıraya geçtiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden paylaşılan görüntü dikkat çekiyor. Görüntülerde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor. Çocukların tokat yemek ve karşılığında dondurma almak için sıraya geçtiği görülüyor.

Kaynak: haberinburada