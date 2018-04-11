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'KORKUP KAÇTI' DENİLEN ESAD'IN AKIBETİ BELLİ OLDU


'Korkup kaçtı' denilen Esad'ın akıbeti belli oldu
Tarih : 11 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : 'korkup Kaçtı' Denilen Esad'ın Akıbeti Belli Oldu(5/10)1

Ortadoğu'da sular iyiden iyiye ısınırken gündemin en tepesinde olan isimlerden Suriye Lideri Beşar Esad'ın kaçtığı iddia edildi.

"RUS KORUMALARIYLA BİRLİKTE KAÇTI"

İsrail medyasının iddiasına göre, ABD bombardımanından korkan Esad, Rus korumalarını yanına alarak Şam'daki başkanlık sarayından kaçtı.

REJİM İDDİALARI YALANLADI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Suriye'den kaçtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sputnik'e konuşan rejim yetkilileri, Esad'ın Suriye bulunduğunu söyledi.

İRAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Esad ve ailesinin ABD ile olası bir savaş ihtimali üzerine İran'a kaçtığı iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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