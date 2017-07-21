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Korkutan Ege Depreminin Ardından Uzmanlar Uyardı: Artçılar 3 Hafta Boyunca Sürecek

KORKUTAN EGE DEPREMİNİN ARDINDAN UZMANLAR UYARDI: ARTÇILAR 3 HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Muğla'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ''Artçı depremler gün boyu, ayrıca gelecek 3 hafta yoğun olarak sürecektir. Bunların büyüklükleri 5.2'ye dek varabilir" dedi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : Korkutan Ege Depreminin Ardından Uzmanlar Uyardı: Artçılar 3 Hafta Boyunca Sürecek(8/10)4

Muğla Gökova Körfezi merkezli olarak meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremi değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Övgün Ahmet Ercan, bu bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini söyledi.

"BUNDAN SONRA BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI AZALMIŞTIR"

Jeofizik profesörü, deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bu depremin belirtisinin 3-4 yıl önce başladığını belirterek, "Karada ile Gündoğan arasındaki, Bodrum'u kesip geçen bir depremcik etkinliği vardı. Deprem bu kırıkla Gökova kırığının kesim yerinde olmuştur. ve bu düşüntü türünde bir kırıktır, yanal atımlı değildir. İlk kez deniz sularında bir süpürtü (tsunami) gördük. Bunun yüksekliği 1 metreye kadar varabildi ve karaya doğru ilerlerdi. Teknelere zarar verdi ve tekrar geri çekildi. Bundan daha büyüğü artık gelemez. Çünkü düşey atım çok büyük değildi. Burada olabilecek en büyük deprem 7- 7.2 büyüklüğünde olabilirdi. 6.3'lük deprem ile bu gerginlik boşaldı. Bu büyük oranda bundan sonra büyük bir deprem olasılığını azaltmıştır. Bunun oranı yüzde 20'nin altındadır. Bölgede artıçı depremler ise sürecektir. Bu deprem özellikle İstanköy adasında etkili olmuştur" dedi.

Bodrum'da yıkım görülmemesinin 2007 deprem yönetmeliğinin başarısı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan şöyle devam etti:

"AFERİN TÜRKİYE'NİN BİLİMİNE"

"Bu yönetmelikle sağlam yerde sağlam yapılar yapılmıştır. Türkiye büyük bir sınavdan başarı ile çıkmıştır. Bodrum'daki yapılar 6.6'lık bir depreme kadar dayanıklıdır. Ancak köylerdeki yığma yapılarda hasar görülebilir. Bodrum Kalesi'nin 6.3'lük bu depreme dayanabilmesi çok iyi bir şeydir. Bodrum Kalesi yıkılmadıysa, bölgedeki turustik tesislerin ve yazlık konutların yıkılması zaten beklenemez. Bodrum'un zemine topraktan oluşmamaktadır, kayadan oluşmaktadır. Bu denenle depremin yıkım gücü '5' olmuştur. Eğer aynı deprem Doğu Anadolu'da olsaydı, yıkım gücü 8-9 olurdu. Deperimin süresi 16-17 saniyedir. Bu uzun bir süredir. Yıkım yapsa bu sürede yapardı. 1894 İstanbul Adalar depremi bu büyüklükteydi, o da 16 saniye sürmüştü, kapalı Çarşı ve camiler yıkılmıştı, ölümcül olmuştu. Türkiye'de yapı niteliği arttı. Gerek yer bilimcileri gerekse inşaat mühendisleri ve mimarları, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kutluyorum. Türkiye büyük bir sınavdan olumlu olarak geçmiştir. Aferin Türkiye'nin bilimine. Yazlıkçıların bölgeden kaçışmasına neden yoktur. Denize girebilirler. İki yıldır kötü olan turizme deprem yüzünden darbe vurulmasın."

"ARTÇI DEPREMLER GELECEK 3 HAFTA YOĞUN OLARAK SÜRECEKTİR"

Depremin yaklaşık 3-4 atom bombası gücünde olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, "Bu depremin ana deprem olduğu, ardından daha büyük bir depremin gelmesinin şaşırtıcı olacağı kanısındayım. Artçı depremler gün boyu, ayrıca gelecek 3 hafta yoğun olarak sürecektir. Bunların büyüklükleri 5.2'ye dek varabilir" diye konuştu.

YAKIN GEÇMİŞTEKİ YIKICI DEPREMLER

Prof. Dr. Ercan, bu bölgede, yakın geçmişte yaşanan yıkıcı depremlerin 1926'da Finike'de 6.9, 1941'de Muğla'da 6.0, 1941'de Muğla'da 5.7, 1957'de Fethiye'de 7.1, 1956'da Köyceğiz'de 5.7, 1961'de Marmaris'te 6.5, 1969'da Fethiye'de 6.2, 2004'te Gökova'da (Bodrum) 5.5, 5.4, 5.0 olduğu bilgisini de verdi.

50 TRAFO HASAR GÖRDÜ

Gökova Körfezi merkezli olarak meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yer olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 200 kadar elelektrik trafosundan yaklaşık 50'si hasar gördü. Trafoların hasar görmesi nedeniyle ilçedeki birçok yerde elektrik kesintisi meydana geldi. Trafoların onarımı için ekipler harekete geçti. Büyük bölümünün onarınının tamamlandığı, diğerlerindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Onarılan trafoların bulunduğu bölgelere tekrar elektrik verildiği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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