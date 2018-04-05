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Korna sesini duyup sokağa çıktı, kanlar içindeki sürücüyle karşılaştı

KORNA SESİNİ DUYUP SOKAĞA ÇIKTI, KANLAR İÇİNDEKİ SÜRÜCÜYLE KARŞILAŞTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arka arkaya basılan korna sesiyle sokağa fırlayan vatandaşlar, park halindeki aracın içinde kanlar içindeki sürücüyle karşılaştı. Hastaneye kaldırılan sürücü, pompalı tüfekle yanlışlıkla kendini vurduğunu söyledi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Korna Sesini Duyup Sokağa Çıktı, Kanlar İçindeki Sürücüyle Karşılaştı(7/10)3

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arka arkaya basılan korna sesiyle sokağa fırlayan vatandaşlar, park halindeki aracın içinde kanlar içindeki sürücüyle karşılaştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, araç içinde pompalı tüfekle yanlışlıkla kendini vurduğunu söyledi.

AYAĞINDAN YARALANDI

Antalya Aşağı Işıklar Mahallesi Merkez mevkiinde Külcüler Mahallesi istikametinden kornaya basarak gelen bir araç mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yol kenarında duran araca yaklaşan vatandaşlar direksiyonda bulunan kişinin ayağından yaralanmış olduğunu gördü. Hastanede çalışan bir mahalleli tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU

Recep A. (47) olduğu belirlenen şahıs, araç içerisinde tüfeğe fişek koyarken aniden patladığını ve ayağından vurulduğunu söyledi. Recep A., Manavgat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ŞOFÖR KOLTUĞU KAN İÇİNDEYDİ

Diğer taraftan olay yerinde bulunan aracın şoför koltuğunun tamamen kan içerisinde olduğu, silahın ise 2 koltuk arasında arka kısımda olduğu görüldü.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

Israrla çalan korna sesinin ardından evinden olay yerine gelen İlyas Özden isimli mahalle sakini "Önce yoldan geçen bir sarhoştur diye umursamadım. Ama ısrarla korna çalınca dayanamayıp indim. Yol kenarında farları yanan araca yaklaştığımızda içerisinde bir şahıs kendini vurduğunu ve Adanalı olduğunu söyledi. Yarasına baktım. Hastanede çalıştığım için müdahale etmeye çalıştım. Ama durumu çok kötüydü. Ambulans geldi ve hastaneye götürdü" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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