183 Öğrenci Hastanelik Olmuştu! Nedeni Belli Oldu: Bacillus Cereus
2. Ordu Komutanı Afrin'de! Birlikleri Denetleyip Talimat Verdi
Fenerbahçe'den İsrail Ekibine Bayraklı Gönderme
Korsan Hakkı'dan Hatıra Kaldı! Ordulular Binmek İçin Sıraya Giriyor
Suriye'den Yükselen Dumanlar Sınırı Kapladı! Göz Gözü Görmüyor
İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
Tarih Belli Oldu, Türkiye'nin Gürcistan'a Açılan Kapısı Kapanıyor!
Fetö'den Aranıyordu! Eski Emniyet Müdürü 'gaybubet' Evinde Yakalandı
Şehit Evine İcra Göndermişlerdi! Skandal Sonrası İlk Açıklama Geldi
Esad Rejiminin Kalbine Roketli Saldırı: 29 Ölü, 32 Yaralı
Jetler Bomba Yağdırdı: Çok Sayıda Pkk'lı Öldürüldü
Bahçelievler'de 2 Milyon Liralık Sahte Parfüm Operasyonu
Galatasaraylı Fernando Muslera: Teklif Alıyorum
Yunanistan'dan Geri Adım! 2 Askeri İçin Nato Ve Ab'den Medet Ummuştu
Gözleriyle Takip Ediyor! Mezarlıkta Bulunan Oyuncak Bebek Korku Saçtı
Mohamed Salah, Didier Drogba'nın Rekoruna Göz Dikti
Yunanistan'a Koşarak Geçen Adanalı Hakkında Karar Verildi
Eczacıbaşı Vitra, Kadınlar Cev Kupasında Finale Yükseldi
Türkiye Kız Futsal Milli Takımı Dünya İkincisi Oldu
Yozgat'da Linç! Meydanda Soyundu, 50 Kişinin Saldırısına Uğradı

Korsan Hakkı'dan hatıra kaldı! Ordulular binmek için sıraya giriyor

KORSAN HAKKI'DAN HATIRA KALDI! ORDULULAR BİNMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

Ordu Altınordu'da taksicilik yapan genç, vefat eden babası Korsan Hakkı'dan miras kalan lüks taksiye binmek için müşterilerin adeta sıra beklediğini söyledi.

Tarih : 20 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Korsan Hakkı'dan Hatıra Kaldı! Ordulular Binmek İçin Sıraya Giriyor(6/10)2

Ordu'nun Altınordu ilçesinde taksicilik yapan Volkan Öztürk, vefat eden babasından hatıra kalan lüks taksiye binmek için müşterilerin adeta sıra beklediğini söyledi.

KORSAN HAKKI'NIN HAYALİYDİ LÜKS OTOMOBİL

Ordu'da 45 yıldan fazla taksicilik yapan ve askerdeki bir anısından sonra 'Korsan Hakkı' lakabı takılan Hakkı Öztürk, çocukluk yıllarından itibaren lüks otomobil hayali ile yaşıyordu. Yıllarca Ordu sokaklarında direksiyon sallayan Öztürk, ticari taksilerde uygulanan ÖTV indirimi ile hayalini kurduğu otomobiline kavuşabildi. Son model aracı ile taksicilik yapmaya devam eden Hakkı Öztürk, aracına kavuştuktan yaklaşık 6 ay sonra kanser hastalığı sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Baba mirası olarak kalan lüks taksi ile şimdilerde Korsan Hakkı lakaplı şoförün oğlu Volkan Öztürk hizmet veriyor.

"BÖYLE BİR MİRASLA TAKSİCİLİK YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Babasının, uzun yıllar boyunca bu marka otomobilin hayali ile yaşadığını ve vefatından yaklaşık 6 ay önce bu isteğine kavuştuğunu belirten Volkan Öztürk, böyle bir mirasla taksicilik yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Öztürk, "Babam 4 ay önce vefat edince bu iş bize kaldı. Babamın yanında da yaklaşık 15 yıl taksicilik yaptım. Araç babamındı, kendisi bu aracı ÖTV indirimi ile almıştı. 6 ay kadar kullanabildi, ardından da vefat etti. Kullandıkça babamı hatırlıyorum" dedi.

ÜCRETİ DİĞER TAKSİLERLE AYNI

Fiyatların, diğer taksilere göre aynı olduğunu aktaran Volkan Öztürk, "Müşterilerimizin tepkisi çok güzel. Araç lüks olduğu için müşteriler ilgi gösteriyor. Durağı arayan müşterilerimiz özellikle bizi çağırıyorlar. Bu araca binmek için adeta yarışıyorlar. Bizler de halkımıza sorunsuz bir şekilde hizmet vermek için titiz ve dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Ordu halkına da böyle bir araç yakışır" ifadelerini kullandı.

TAKSİNİN ARKA CAMINI BABASININ FOTOĞRAFIYLA KAPLATTIRDI

Taksici Volkan Öztürk ayrıca, lüks taksiyi görenlerin güzel tepki verdiklerine dikkat çekerek, olumlu yorumlar aldıklarını sözlerine ekledi. Taksinin arka camını da babasının fotoğrafı ile kaplattıran Volkan Öztürk, aracı bu şekilde herkesin tanıdığını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Korsan  Hakkı  Dan  Hatıra  Kaldı  Ordulular  Binmek  İçin  Sıraya  Giriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER