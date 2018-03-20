Ordu'nun Altınordu ilçesinde taksicilik yapan Volkan Öztürk, vefat eden babasından hatıra kalan lüks taksiye binmek için müşterilerin adeta sıra beklediğini söyledi.

KORSAN HAKKI'NIN HAYALİYDİ LÜKS OTOMOBİL

Ordu'da 45 yıldan fazla taksicilik yapan ve askerdeki bir anısından sonra 'Korsan Hakkı' lakabı takılan Hakkı Öztürk, çocukluk yıllarından itibaren lüks otomobil hayali ile yaşıyordu. Yıllarca Ordu sokaklarında direksiyon sallayan Öztürk, ticari taksilerde uygulanan ÖTV indirimi ile hayalini kurduğu otomobiline kavuşabildi. Son model aracı ile taksicilik yapmaya devam eden Hakkı Öztürk, aracına kavuştuktan yaklaşık 6 ay sonra kanser hastalığı sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Baba mirası olarak kalan lüks taksi ile şimdilerde Korsan Hakkı lakaplı şoförün oğlu Volkan Öztürk hizmet veriyor.

"BÖYLE BİR MİRASLA TAKSİCİLİK YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Babasının, uzun yıllar boyunca bu marka otomobilin hayali ile yaşadığını ve vefatından yaklaşık 6 ay önce bu isteğine kavuştuğunu belirten Volkan Öztürk, böyle bir mirasla taksicilik yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Öztürk, "Babam 4 ay önce vefat edince bu iş bize kaldı. Babamın yanında da yaklaşık 15 yıl taksicilik yaptım. Araç babamındı, kendisi bu aracı ÖTV indirimi ile almıştı. 6 ay kadar kullanabildi, ardından da vefat etti. Kullandıkça babamı hatırlıyorum" dedi.

ÜCRETİ DİĞER TAKSİLERLE AYNI

Fiyatların, diğer taksilere göre aynı olduğunu aktaran Volkan Öztürk, "Müşterilerimizin tepkisi çok güzel. Araç lüks olduğu için müşteriler ilgi gösteriyor. Durağı arayan müşterilerimiz özellikle bizi çağırıyorlar. Bu araca binmek için adeta yarışıyorlar. Bizler de halkımıza sorunsuz bir şekilde hizmet vermek için titiz ve dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Ordu halkına da böyle bir araç yakışır" ifadelerini kullandı.

TAKSİNİN ARKA CAMINI BABASININ FOTOĞRAFIYLA KAPLATTIRDI

Taksici Volkan Öztürk ayrıca, lüks taksiyi görenlerin güzel tepki verdiklerine dikkat çekerek, olumlu yorumlar aldıklarını sözlerine ekledi. Taksinin arka camını da babasının fotoğrafı ile kaplattıran Volkan Öztürk, aracı bu şekilde herkesin tanıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada