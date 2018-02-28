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Korsan öğrenci servisinin şoförü alkollü yakalandı

KORSAN ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ YAKALANDI

Antalya'da polis çevirmesinde durdurulan okul servis minibüsü sürücüsünün, alkollü olduğu belirlendi. Korsan servisten 17 öğrenci çıktı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Korsan Öğrenci Servisinin Şoförü Alkollü Yakalandı(6/10)2

Antalya'da polis tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan, öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsünün sürücüsü R.E.'nin 1.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu, öğrenci taşımacılığını da izinsiz yaptığı belirlendi.

SERVİSTEN 17 ÖĞRENCİ ÇIKTI

Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında, Ermenek Mahallesi 10'uncu Sokak üzerinde ekipler, şüphe üzerine 07 AB 082 plakalı minibüsü durdurdu. Sürücü R.E.'nin, aynı zamanda sahibi de olduğu araçla okul servis taşımacılığı yaptığı ve Ermenek İlkokulu'ndan aldığı 17 öğrenciyi evlerine götürdüğü belirlendi.

KORSAN SERVİS ŞOFÖRÜ YAKALANDI

Polise sürücü belgesinin üzerinde olmadığını söyleyen R.E.'nin ehliyetine, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan 2 yıl süreyle el konulduğu belirlendi. R.E.'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan izin almadan öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU

Polis ayrıca R.E.'nin 1.51 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü olduğunun anlaşılması üzerine R.E. olay yerinden yaya olarak kaçmak istedi, ancak polis tarafından yakalandı. Polis, R.E.'ye 7 bin 42 lira ceza kesti. Sürücü belgesinin el konulma süresi 13 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılırken, minibüs ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çektirildi.

Minibüsteki öğrenciler, Şoförler Odası'yla yapılan görüşme sonrasında gönderilen okul servisiyle evlerine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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