KORSAN REFERANDUMUN ARDINDAN BİR İLK! BARZANİ, TÜRKİYE'DE
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kuzey Irak'taki korsan referandumun ardından ilk kez Türkiye'ye geldi. Barzani, Türkiye'ye Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Neçirvan Barzani Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Neçirvan Barzani'nin Türkiye üzerinden yurt dışına gideceği öğreldi. Barzani, Kuzey Irak hava sahasının kapalı olması nedeniyle Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
REFERANDUMUN ARDINDAN İLK KEZ TÜRKİYE'DE
Kuzey Irak'ta, geçen 25 Eylül günü yapılan 'bağımsızlık referandumu' sonrası merkezi Irak yönetiminin aldığı yaptırım kararları üzerine IKBY'nin hava sahası uçuşlara kapatılmıştı. IKBY Başbakanı Barzani, referandumun ardından Türkiye'ye ilk kez geldi. Güvenlik önlemleri alınarak, gizlilik içinde, sabah saatlerinde Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Barzani, kara yoluyla Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinden geçerek, İdil ilçesi yakınlarında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.
YURT DIŞINA GİDECEK
IKBY Başbakanı Barzani, havalimanında kendisini bekleyen özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Neçirvan Barzani'nin İstanbul'dan da yurt dışına uçağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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