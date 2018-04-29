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Koruma altındaydı! Ormanda gezen arkadaş buldu: Acımadan vurmuşlar

KORUMA ALTINDAYDI! ORMANDA GEZEN ARKADAŞ BULDU: ACIMADAN VURMUŞLAR

Konya'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan vaşak avcılar tarafından vurulup öldürüldü. Vaşağı ormanda gezintiye çıkan 4 arkadaş buldu.

Tarih : 29 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Koruma Altındaydı! Ormanda Gezen Arkadaş Buldu: Acımadan Vurmuşlar(10/10)6

Konya'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir vaşak, silahla vurularak öldürüldü.

4 ARKADAŞ ORMANDA GEZERKEN BULDU

Merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki Kale Yaylası'nda geçen Cuma günü doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaş, ormanlık alanda telef olmuş bir vaşakla karşılaşınca, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.

3-4 GÜN ÖNCE VURULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Ekipler, koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Vaşağın bölgeye gelen avcılar tarafından 3-4 gün önce vurulduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, soruşturma başlattı. Ölü vaşak, incelenmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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