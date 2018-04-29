KORUMA ALTINDAYDI! ORMANDA GEZEN ARKADAŞ BULDU: ACIMADAN VURMUŞLAR
Konya'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan vaşak avcılar tarafından vurulup öldürüldü. Vaşağı ormanda gezintiye çıkan 4 arkadaş buldu.
Konya'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir vaşak, silahla vurularak öldürüldü.
4 ARKADAŞ ORMANDA GEZERKEN BULDU
Merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki Kale Yaylası'nda geçen Cuma günü doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaş, ormanlık alanda telef olmuş bir vaşakla karşılaşınca, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.
3-4 GÜN ÖNCE VURULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Ekipler, koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Vaşağın bölgeye gelen avcılar tarafından 3-4 gün önce vurulduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, soruşturma başlattı. Ölü vaşak, incelenmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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