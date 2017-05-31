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korumacı anne babaların çocukları obez olabilir!

KORUMACI ANNE BABALARIN ÇOCUKLARI OBEZ OLABİLİR!

Aşırı korumacı anne-babaların çocukları üzerindeki bir olumsuz etkisi daha ortaya çıktı. Avustralya'da yapılan bilimsel araştırmaya göre, aşırı korumacı anne-babaların çocukları obez olma riskiyle karşı karşıya.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:33
Puan Ver : Korumacı Anne Babaların Çocukları Obez Olabilir!(9/10)6


Sonuçları Plos One isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar, yaşları 10 ile 11 arasında değişen çocuklarda, annelerinin aşırı koruma göstermesinin aşırı kilolu veya obez olma olasılıklarında yüzde 13'lük bir artış ile ilişkilendirildiğini buldular. Aşırı korumacı ebeveynlik ve obezite arasında bir bağ olduğunu kanıtlayan ilk çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Halil Coşkun, anne ve babalara şu tavsiyelerde bulundu: "Eskiden çocuklar dışarı çıkıp özgürce oynardı.



 



kaynak:sabah








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