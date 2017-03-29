

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan krediler ile Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanan kredilere hem talebin hem de bankaların kredi verme iştahının güçlü şekilde devam ettiğini bildirdi.







UYGULAMADA AKSAKLIK YOK







TBB'ye gelen başvurularda faiz ödemeleri KOSGEB tarafından sağlanan kredilere bankaların ilgisinin az olduğu veya süreçlerin yavaş işlediği hakkındaki yorumların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aydın, kısa bir sürede çok sayıda talep geldiğini, bunların işleme alındığını ve uygulamada bir aksaklıkla karşılaşılmadığını aktardı.







kaynak:milliyet