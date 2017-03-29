Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

kosgeb'de 15 günde 64 bini aşkın işletmeye kredi kullandırıldı

KOSGEB'DE 15 GÜNDE 64 BİNİ AŞKIN İŞLETMEYE KREDİ KULLANDIRILDI

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan kredilere ilişkin, "Son 15 günlük sürede 64 binin üzerinde işletmeye kredi kullandırıldı" dedi

Tarih : 29 Mart 2017, 15:45
Puan Ver : Kosgeb'de 15 Günde 64 Bini Aşkın İşletmeye Kredi Kullandırıldı(10/10)9


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan krediler ile Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanan kredilere hem talebin hem de bankaların kredi verme iştahının güçlü şekilde devam ettiğini bildirdi.



UYGULAMADA AKSAKLIK YOK



TBB'ye gelen başvurularda faiz ödemeleri KOSGEB tarafından sağlanan kredilere bankaların ilgisinin az olduğu veya süreçlerin yavaş işlediği hakkındaki yorumların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aydın, kısa bir sürede çok sayıda talep geldiğini, bunların işleme alındığını ve uygulamada bir aksaklıkla karşılaşılmadığını aktardı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kosgeb  De  15  Günde  64  Bini  Aşkın  İşletmeye  Kredi  Kullandırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER