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kosgeb'den 540 bin işletme yararlanacak

KOSGEB'DEN 540 BİN İŞLETME YARARLANACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB kredisi için başvuru sayısının 770 bin 976'ya ulaştığını, gerekli şartları taşıyan 540 bin 999 işletmenin yararlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:15
Puan Ver : Kosgeb'den 540 Bin İşletme Yararlanacak(8/10)6


CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un soru önergesini yanıtlayan Bakan Özlü, gerekli şartları taşıyan işletmeler için KOSGEB Başkanlığı'nca 2.5 milyar TL faiz ödemesi yapılacağını ve yaklaşık 11 milyar TL kredi hacmi oluşturulacağını belirtti.



2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'nda 20 Mart 2017 tarihi itibarıyla 16 bin 121 işletmenin 430 milyon 989 bin 317 TL kredi kullandığını ifade eden Özlü, "2016 ve 2017 yılı 'KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı' başvuru sayısı 770 bin 976'ya ulaşmış olup gerekli şartları taşıyan 540 bin 999 işletmenin yararlandırılması planlanmaktadır" dedi.



 



kaynak:sabah








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