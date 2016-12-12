KOSGEB'DEN KOBİ'LERE 50 BİN LİRA!
KOSGEB Başkanı Recep Biçer KOBİ'lere yönelik olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” uygulaması planlandığını açıkladı.
BEYANNAMELERİN GÜNCEL OLMASI GEREK
Biçer, "İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği" programı için başvuruların 19 Aralıkta başlatılacak şekilde planlandığını belirterek, programdan faydalanabilmenin ilk şartının ise KOSGEB veri tabanına kayıtlı beyannamelerinin güncel olması gerektiğini söyledi.
KREDİ FAİZ ORANI KOSGEB'DEN
Biçer, programdan yararlanmak isteyen bütün KOBİ'lerin bir an önce KOSGEB veri tabanına ücretsiz kayıt yaptırmaları gerektiğinin önemle altını çizdi ve program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limitinin 50 bin TL olacağını ve bankalar üzerinden kullandırılacak kredinin faiz oranının tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirterek, kredi vadesinin ise ilk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde geri ödemeli toplam 36 ay faizsiz olacağını açıkladı.
BAŞVURU 19 ARALIK'TA
50 bin TL'lik Kredi Faiz Desteği için, KOSGEB Veri Tabanında güncel kaydı bulunan bütün KOBİ'ler başvuru yapabilecekler. 12 ay ödeme yok, toplamda 36 ayda geri ödeme yapılacak. Başvurular 19 Aralık'ta başlıyor.
BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI
Başbakan Yıldırım 8 Aralık'ta EKK kararlarını açıklarken KOBİ'lere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacağını, ilk 12 ayı geri ödemesiz faizsiz para verileceğini açıklamıştı.
kaynak:sabah
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