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kosgeb'den kredi alanlara 2 müjde!

KOSGEB'DEN KREDİ ALANLARA 2 MÜJDE!

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz kredisi için başvuru süresi bugün sona eriyor. Bakan Özlü, kredi almaya hak kazananlar ile kazanamayanlar için iki ayrı müjde verdi.

Tarih : 22 Aralık 2016, 09:20
Puan Ver : Kosgeb'den Kredi Alanlara 2 Müjde!(10/10)7


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık faizsiz kredi desteğine başvuranlar için önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Özlü, programdan yararlanma hakkını elde edenlere, ödemelerin 2016 yılı bitmeden yapılacağını bildirdi.



2017'DE BİR DESTEK DAHA



Özlü, yazılı olarak yaptığı açıklamada, başvuruları bugün 23.59'da sona erecek destek programına çok yoğun talep geldiğine dikkati çeken Özlü, başvuru süresinin uzatılmayacağını, ancak yeni kayıt ve güncelleme yapılabileceğini belirtti.



'ÖDEMELER YIL BİTMEDEN YAPILACAK'



Özlü, 50 bin liralık desteğe başvurup, programdan yararlanma hakkını elde edenlere, ödemelerin 2016 yılı bitmeden yapılacağını ifade etti Özlü, şunları kaydetti: "50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracılığıyla 2016 bütçesinden yapılacak. Yani KOBİ'lerimiz yıl bitmeden 50 bin liralık desteklerini alabilecekler. Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapılacak."



 



kaynak:sabah








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