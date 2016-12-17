KOSGEB'İN 50 BİN LİRALIK FAİZ DESTEĞİNE YOĞUN İLGİ
kosgeb'in 50 bin liralık faiz desteğine yoğun ilgi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına yönelik başvuru kayıtlarının 19 Aralık Pazartesi günü başlayacağını belirterek, "İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık kredi faiz desteğine, çok yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi." dedi.
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