Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

kosgeb'in 50 bin liralık faiz desteğine yoğun ilgi

KOSGEB'İN 50 BİN LİRALIK FAİZ DESTEĞİNE YOĞUN İLGİ

kosgeb'in 50 bin liralık faiz desteğine yoğun ilgi

Tarih : 17 Aralık 2016, 14:24
Puan Ver : Kosgeb'in 50 Bin Liralık Faiz Desteğine Yoğun İlgi(10/10)12


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına yönelik başvuru kayıtlarının 19 Aralık Pazartesi günü başlayacağını belirterek, "İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık kredi faiz desteğine, çok yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi." dedi.








Etiketler: Kosgeb  İn  50  Bin  Liralık  Faiz  Desteğine  Yoğun  İlgi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER