KOSOVA MİLLİ TAKIMI'NIN YENİ HOCASI BELLİ OLDU
Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü İsviçreli Bernard Challandes oldu.
Kosova Mili Takımı'nın yeni teknik direktörü Bernard Challandes oldu.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında, milli takım teknik direktörlük görevine Challandes'in getirildiğini ve 66 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Challandes'in etkileyici bir özgeçmişe sahip olduğunu ifade eden Vokrri, deneyimli çalıştırıcının milli takım için çok iyi bir seçim olduğunu belirtti.
"ÇOK İYİ EKİP KURACAĞIZ"
İsviçreli teknik adam Challandes de Kosova'nın daha önceki maçlarını izlediğini, takımın şimdiye kadar büyük işler yaptığını, ancak daha fazla deneyim ve ilerleme kazanmak için çalışacaklarını söyledi.
Kosovalı futbolcuları iyi tanıdığını belirten Challandes, "Kurulu bir takım var ama ben ekipten daha çok bir aile kurmak istiyorum. Bizim İsviçre'de ve dışarıda bir çok futbolcumuz var. Çok iyi bir ekip kuracağız." dedi.
Challandes daha önce Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Yverdon Sports, Young Boys, Servette, Zürich, Sion, Neuchatel Xamax ve Thun gibi takımlarda ve ayrıca İsviçre U21 ile Ermenistan Milli takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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