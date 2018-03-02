Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Kosova Milli Takımı'nın yeni hocası belli oldu

KOSOVA MİLLİ TAKIMI'NIN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü İsviçreli Bernard Challandes oldu.

Tarih : 02 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Kosova Milli Takımı'nın Yeni Hocası Belli Oldu(10/10)6

Kosova Mili Takımı'nın yeni teknik direktörü Bernard Challandes oldu.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında, milli takım teknik direktörlük görevine Challandes'in getirildiğini ve 66 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Challandes'in etkileyici bir özgeçmişe sahip olduğunu ifade eden Vokrri, deneyimli çalıştırıcının milli takım için çok iyi bir seçim olduğunu belirtti.

"ÇOK İYİ EKİP KURACAĞIZ"

İsviçreli teknik adam Challandes de Kosova'nın daha önceki maçlarını izlediğini, takımın şimdiye kadar büyük işler yaptığını, ancak daha fazla deneyim ve ilerleme kazanmak için çalışacaklarını söyledi.

Kosovalı futbolcuları iyi tanıdığını belirten Challandes, "Kurulu bir takım var ama ben ekipten daha çok bir aile kurmak istiyorum. Bizim İsviçre'de ve dışarıda bir çok futbolcumuz var. Çok iyi bir ekip kuracağız." dedi.

Challandes daha önce Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Yverdon Sports, Young Boys, Servette, Zürich, Sion, Neuchatel Xamax ve Thun gibi takımlarda ve ayrıca İsviçre U21 ile Ermenistan Milli takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kosova  Milli  Takımı  Nın  Yeni  Hocası  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER