Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?
İos 11, İphone 8 Hakkında Neler Söylüyor?

kosova - türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova ile ikinci resmi maçına çıkacak. Peki Kosova - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Tarih : 10 Haziran 2017, 13:09
Puan Ver : Kosova - Türkiye Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?(9/10)7


Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6'ncı maçında yarın Kosova ile karşılaşacak. Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Borici Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılamayı Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Kosova - Türkiye maçı TV 8'den canlı yayınlanacak.



6 Haziran'dan beri Slovenya'nın Portoroz bölgesinde kamp yapan ve bu karşılamanın hazırlıklarını Koper'deki Bonfika Stadyumu'nda sürdüren A Milli Takım'da, kadro dışı bırakılan ve daha sonrasında milli takımı veda eden Arda Turan'ın yanı sıra Serdar Gürler ve Deniz Türünç de ailevi nedenlerden dolayı kamptan ayrıldıkları için Kosova maçında forma giymeyecekler.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kosova  -  Türkiye  Maçı  Ne  Zaman  Hangi  Kanalda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER