KOSOVA'DA BİNLERCE KİŞİ TÜRKİYE İÇİN YÜRÜDÜ: SİZİNLEYİZ
Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılı münasebetiyle binlerce Kosovalı, Türkiye ve demokrasi için yürüdü.
Kosova'daki sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek başkent Priştine'de "Demokrasi Dayanışması" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi. "Rahibe Teresa" meydanından başlayan yürüyüşe, Türk, Boşnak, Arnavut olmak üzere binlerce Kosovalı katıldı.
KOSOVA'DAN TÜRKİYE'YE: SİZİNLEYİZ
Başta Priştine olmak üzere, Prizren, Mamuşa, Mitroviça, Gilan, Vıçıtırın ve daha birçok şehirden yürüyüşe katılan vatandaşlar, "Jemi Me Ju -Sizinleyiz" pankartı ile yürüdü. Ellerinde, Türkiye ve Kosova bayrakları ile yürüyen binlerce vatandaşa, başta Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç olmak üzere bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti.
BİNLERCE KİŞİ DARBEYE KARŞI YÜRÜDÜ
Yürüyüşe katılanların kimi ay yıldızlı kimi de "15 Temmuz Kosova" yazılı T-shirtler giyerek, Kosova'nın her daim Türkiye'nin yanında olduğu mesajı verildi. Genciyle yaşlısıyla yürüyüşe katılan binler, canları pahasına darbeye karşı çıkanları bir kez daha minnetle andı.
"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEK İÇİN TOPLANDIK"
Yürüyüşün örgütleyicilerinden Liridon Bllaca, Türkiyeyi desteklemek ve dayanışma içinde bulunmak adına toplandıklarını ifade etti. Bllaca, Bundan tam bir yıl önce yüce Türk halkının, insanlık, demokrasi ve vatani değerlere nasıl sahip çıkılması gerektiğine dair tüm dünyaya ders verdiğini vurguladı.
"TÜRK HALKI İLE ONUR DUYUYORUZ"
Boşnak ve Goralılar adına konuşan Munafız Hoca ise, "kendi iradesiyle seçtiği hükümeti ve düzeni muhafaza etmek için direnen Türk halkı ile onur duymaktayız. Türk halkı, iktidara tank ve tüfekle değil seçimle gelindiği konusunda olgunluk gösterdi. Bu halkın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
"15 TEMMUZ GECESİ DUALARLA GÜÇ BULDUK"
Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin çökertilmesinin üzerinden bir seninin geçtiğini ortaya koyduğumuz, demokrasimize sahip çıktığımızı, demokrasinin zafer günü olduğunu dosta düşmana hep birlikte ilan ettiğimiz gündür. Çok önemli bir gün. Sizlerin burada bizlere, Türk Milletine, demokrasimize, gösterdiğiniz bu destek, dayanışma çok kıymetlidir. Bu bizim, Türkiye ve Kosova halkaları arasındaki ebedi dostluğun, kardeşliğin en anlamlı, en güçlü tezahürüdür. Biz o gece de, kara gece de, 1 sene evvelki o 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de sizlerden gelen mesajlarla, dualarla güç bulduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
- Sümeyye Erdoğan Eşi Selçuk Bayraktar Kısıklı'dan "Şehitler Köprüsü"Ne Yürüdü
- Başbakan Yıldırım, Çengelköy'den Şehitler Köprüsü'ne Doğru Yürüyüşe Geçti
- "Valizim Kayıp" Dedi, Başkasının Valizini Alarak Havalimanından Ayrıldı
- İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl Ve Erol Parlak'tan "Memet'e Ağıt"
EKONOMİ HABERLERİ
- Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
- Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
- Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
- Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
- 15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 15 Temmuz Afişlerini Yasaklayan Abd'de Türkler Şehitler İçin Sokağa Döküldü
- Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
- İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
- Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
- Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar