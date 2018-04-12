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Kosova'da Mit'in Özel Operasyonu İle Yakalanan Fetö'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı
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Kosova'da MİT'in Özel Operasyonu ile Yakalanan FETÖ'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı

KOSOVA'DA MİT'İN ÖZEL OPERASYONU İLE YAKALANAN FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

MİT'in, FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli tutuklandı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Kosova'da Mit'in Özel Operasyonu İle Yakalanan Fetö'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı(7/10)3

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli, "terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN HAKİMLİK SORGUSU TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 6 şüphelinin, hakimlik sorgusu tamamlandı.

"ULUSLARARASI CASUSLUK" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına hükmetti.

MİT KOSOVA'DA DÜZENLEDĞİ OPERASYONLA 6 FETÖ'CÜYÜ YAKALAMIŞTI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti. MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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