Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Kosovalı Akademisye'ne Bylock'tan 15 Yıla Kadar Hapis İstendi

KOSOVALI AKADEMİSYE'NE BYLOCK'TAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede yabancı akademisyen için ByLock kullandığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Kosovalı Akademisye'ne Bylock'tan 15 Yıla Kadar Hapis İstendi(10/10)6

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Kosova asıllı Z.B.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre şüpheli Z.B.'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiği iddia ediliyor.

Kırşehir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf astsubaydan 5'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında biri ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kosovalı  Akademisye  Ne  Bylock  Tan  15  Yıla  Kadar  Hapis  İstendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER