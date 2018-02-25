KOSOVALI AKADEMİSYE'NE BYLOCK'TAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede yabancı akademisyen için ByLock kullandığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Kosova asıllı Z.B.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre şüpheli Z.B.'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiği iddia ediliyor.
Kırşehir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf astsubaydan 5'i tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında biri ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: haberinburada
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