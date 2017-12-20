Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
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köy evleri sit alanı ilan edilince halk göç etmek zorunda kaldı

KÖY EVLERİ SİT ALANI İLAN EDİLİNCE HALK GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Bursa'da tarihi değeri olmayan köy evleri, SİT alanı ilan edilince yıkılan evlerine çivi dahi çakamayan köy halkı göç etmek zorunda kaldı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı(7/10)9


Kurtuluş savaşı esnasında Yunan askerleri tarafından yakılan Deliballılar köyü köylüler tarafından yeniden yapıldı. Tarihi 100 yılı geçmeyen köye üniversiteden geldiği bilinen heyet tarafından tarihi raporu verilince SİT alanı ilan edildi. Köy halkı SİT yüzünden çivi bile çakamaz hale gelince, evler adeta harabeye dönüştü. Yaklaşık 150 evin bulunduğu köyde 15 ev SİT alanı olduğu gerekçesiyle tamir edilemedi ve yıkıldı.



"SİT KARARIYLA GÖÇ BAŞLADI"



SİT alanı ilan edildiği 2005 yılında 150 hane yaşayan Deliballar köyü 30 haneye düştü. Köylüler ise yapılan yanlışın biran önce düzeltilip, köylerinin SİT alanından çıkartılmasını istiyor. Yıkılan evlerini yaptıramadıklarını ve köyü terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Deliballılar Köyü Muhtarı Şahmeran Ay, "Köyümüzde bulunan evlerin tarihi 100 yıllık yok. Köyümüze 10 yıl önce bir grup gelip inceleme yapmış ve SİT alanı ilan etmiş tarihi olmayan köyümüzü nasıl SİT alanı ilan etmişler. Bunu anlamış değilim. Bu durumdan tüm köy rahatsız, köydeki evlerimiz yıkılıyor, biz bırakın tamir ettirmeyi çivi bile çakamıyoruz. Her yer yıkık dökük evlerle doldu, evlerini onaramayan köylüler köyü terk ediyor" dedi.



"10 YILDA 120 HANE GÖÇ ETTİ"



On yıl önce 150 hane olan köyün bugün 30 haneye düştüğünü belirten Ay,"Yıkılan evlerin molozunu belediye ve kaymakamlığa dilekçe vermemize rağmen kaldırtamadık. Köyde 15 ev bakımsızlıktan yıkıldı. Yıkılan evinin yerine ev yaptıramayan köylü şehre göç ediyor. Burada bulunan evler normal köy evi, tarihi falan değil. Köyde bulunan en eski ev 100 yıllık yoktur. Benim köyümde insan kalmadı. Yetkililer bu yanlıştan dönüp köyümü SİT alanından çıkartsınlar" dedi.



Bu durumdan çok mağdur olduklarını belirten köy sakinleri "Bu köyde böyle giderse 10 yıl sonra kimse kalmaz. Evlerimize çivi çakamıyoruz. Tarihi olmayan köyü SİT alanı ilan ettiler. Yıkılan evleri yaptıramayan köyü terk etmek zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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